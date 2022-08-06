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Arsa sahibi 12 yıllık mescidi yıktı, vatandaşlar enkazın önünde namaz kıldı

Esenyurt'ta yaklaşık 12 yıl önce belediye tarafından yaptırılan mescit, arsa sahibi tarafından yıkıldı. Mescit imamları ve cemaate bildirilmeden gerçekleşen yıkımda Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağının molozlar altında kalırken, vatandaşlar cuma namazını mescitten kalan enkazın önünde kıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 14:35
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Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Akın Mescidi, iddiaya göre, yaklaşık 12 yıl önce Esenyurt Belediyesi tarafından yapıldı. İbadet amacıyla bölge insanı tarafından yoğun olarak kullanılan mescit, yıllarca sorunsuz olarak vatandaşlara hizmet etti. Arsa sahibinin yaklaşık 6 ay önce mescit görevlilerinin aynına gelerek 'Mescidi boşaltın, burası benim arsam' demesi üzerine ise tartışmalar başladı. Mescit imamları durumun belediye ile çözülmesi gerektiğini söylemesi üzerine yetkililer ile diyaloğa geçen arsa sahibi, bir sonuç alamayınca ise habersiz bir şekilde geçtiğimiz salı günü mescidi yıktı. İş makinelerine silahlı ve köpekli korumaların eşlik ettiği öğrenilirken, yıkım nedeniyle Kuran-ı Kerimler ve Türk bayrakları enkazın altından kalması tepkilere neden oldu. Bölgede ibadethane eksikliği nedeniyle yoğun ilgi gören mescidi dolduran vatandaşlar ise cuma namazını mescit enkazının önünde kıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Arsa sahibi işini zorbalıkla çözdü"

Yıkılan Akın Mescidinin cemaatinden Yasin Sarı, "Burası Akın Mescidi olarak geçiyor. 11-12 sene öncesinden belediye tarafından bir devir söz konusu. Biz buraya dışarıdan, kendi kafamıza göre gelmedik. Resmi olarak, devlet izniyle yapıldı bu mescit. Burada yaklaşık bin 200 kişilik bir cemaate namaz kıldırılıyordu. Bundan 6 ay önce ise bir vatandaş çıktı ve mescit görevlisi arkadaşımıza ben buranın sahibi olduğunu, kısa sürede mescidi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Tabii buradaki imam arkadaşlar da böyle bir yetkileri olmadığı için vatandaşa belediyeye veya müftülüğe gitmesi gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında ise 5 gün, 10 gün arayla yine gelip gidiyor. Mescidin olduğu arsa hisseli bir yer. Bu nedenle işini devlette çözemedi. Sonrasında ise işini zorbalıkla çözdü. Köpeklerle, silahlı adamlar ile burayı kontrol altına aldı ve bizim bilgimiz olmadan akşam saatlerinde burayı yıktı.

"Kuran-ı Kerimler ve Türk bayrakları enkazın altında kaldı"

İçerisindeki eşyalar ile birlikte bir yıkım gerçekleştiğini belirten Sarı, "Gördüğünüz gibi enkazın altında kaldı her şey. Mescit içindeki Kuran-ı Kerim'den tutunda, bayrağımıza kadar, cemaatin yardımları ile alınan halılara kadar her şey enkazın altında kaldı. Cemaat bu yıkıntının önünde, sokakta namaz kıldı. Ve her zamanki cemaatin çeyreği vardı burada. Ağlayarak giden insanlar vardı burada. Biz vaaz verirken de kimseye hakaret etmek istemedik, çok dikkatli olduk. Senin yerin olabilir ama unutma buranında gerçek bir sahibi var" diye konuştu.

"Arsa sahibi fabrikanın üst katını mescide çevirip sizlere vereceğim dedi"

Olayla ilgili konuşan Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan, "Olayı duyduğumda asra sahibi vatandaşa 'Konu nedir diye sordum'. O da bana eski dönem belediye başkanının kendi arsasına mescit yaptırdığını söyleyerek 'Ben de yerimi vermek istemiyorum' dedi. Tabii burası yapılalı 11-12 sene oldu. Bu sürede neredeydi, neden ses çıkartmadı bilmiyorum. Hukuki işlerini ben bilmiyorum, orası beni ilgilendirmiyor. Olaydan sonra ise Cuma namazını burada, bu molozların önünde kıldık. Cemaat de ben de çok duygulandık. Bu kadar insanın İstanbul'un ortasında yolda namaz kılması gerçekten çok vahim bir durum. Daha sonrasında bu arsa sahibi vatandaşa tekrardan ulaşmaya çalıştım. Numarasını bulup aradım. Kendisine tekrardan mescidi neden yıktınız diye sordum ve 'sizin burada 11 dönümlük bir araziniz var, buradan bize bir yer ayırırsanız biz tekrardan yaparız' dedim. Bu kadar yeri Allah size vermiş, sizde bize bir mescit yeri verin diyerek ricada bulundum. O da bana 'Burası şuanda tarla vasfında, ben burayı arsaya çevirip bir fabrika yapacağım ve fabrikanın üst katını da mescide çevirip sizlere vereceğim' diyerek mescide karşı olmadığını yeni yapacağı yeri de hibe edeceğini belirtti" ifadeleri kullandı.

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