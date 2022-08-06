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Erdoğan: Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ağustos 2022 17:05
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Erdoğan: Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji ve inovasyon üssü olacağını ifade etmiştik. Aradan geçen kısa süre zarfında vadimizin bu yolda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Bilişim Vadisi, yazılım, mobilite, elektronik, enerji, tasarım ve oyun gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin köşe taşıdır. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanıyla ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi hüviyetine sahiptir.

İstanbul, Kocaeli, İzmir arasında oluşturduğumuz teknoloji koridoruyla birbirine bağlanan Bilişim Vadisi, milli teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor. Önümüzdeki dönemde vadimizin teknoloji ve inovasyon kapasitemizi daha da artıracağına inanıyorum. Yeni Türkiye'nin ufkunu yansıtan böyle bir mekanda Türkiye'nin sanayide lokomotif şehirlerinden Kocaeli'ne değer katan firmalarımızı ödüllendirmek elbette farklı bir mana taşıyor.

Ecdadımız, marifet iltifata tabiidir, iltifatsız emek zayidir diyor. Güzel işler yapanları, örnek çalışanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin de mirasıdır. Çünkü ödüllendirilen her bir başarı daha nitelikli, daha büyük vatana, millete, insanlığa daha faydalı çalışmaların müjdecisi olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok ama çok ehemmiyet veriyorum. Bugün de yatırım, istihdam ve ihracat başta olmak üzere farklı alanlarda Kocaeli'nin gelişmesine, şehrimizin büyümesine katkı sunan firmalarımızı ödüllendiriyoruz.

2021'den bu yana en çok ihracat yapan, istihdamını en fazla artıran ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı özellikle tebrik ediyorum. Kocaeli'yle birlikte Türk ekonomisine değer katarak ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi ve girişimcilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan siz iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.

Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan, milli sanayinizi inşa etmeden ne ekonomik ne de siyasi alanda özgürlüğünüzü tesis edebilirsiniz. Savunmada dışa bağlılık nasıl ciddi sıkıntılar doğurursa, teknoloji ve üretimde dışa bağımlılık da benzer riskler oluşturur. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en zengin ülkelerinin bile sağlık çalışanları ve vatandaşları için maske bulamadığı, asgari sağlık hizmetlerini sunmakta zorlandığı günler yaşadık. Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle birçok yerde üretim aylarca durma noktasına geldi.

Hastanelerden, marketlerden, sanayi sitelerinden yansıyan görüntüleri hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Türkiye olarak bu sancılı süreçte sağlıkla birlikte ekonomide de başarılı bir imtihan verdik. Kimilerinin ülkeyi felakete sürükleyecek akıl ve izan dışı söylemlerine rağmen ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Şirketlerimizi üretime, ticarete, istihdama devam etmeleri noktasında teşvik ettik. Türk firmaları hükümetimizin bu teşvikleri sayesinde yurt içinde ve yurt dışında başarı çıtasını sürekli yukarı taşıdılar. Ekonomik büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz.

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme kaydettik. Dünyada istihdam azalırken 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 18 milyar 550 milyon dolara ulaştı.

2002 yılında sadece 36 milyar dolar yapabilen Türkiye'nin, ihracatı 250 milyar dolara yaslandı. Turizmde 2022 hedeflerimizin de üzerine çıkacağımız görülüyor. Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışlarında Türkiye'nin ismi giderek daha fazla zikrediliyor. Başka ülkelerin yurt dışı pazarlarda bıraktığı boşluğu hamdolsun Türk ürünleri ve bizim firmalarımız dolduruyor.

Dün malum Soçi'deydim. Döndüğümde akşam televizyon ekranlarında Rusya'dan gelen kruvaziyer gemisinin Trabzon'a yanaşmasını gördüm, iftihar ettim. Düşünün Trabzon Limanına artık turistler, kruvaziyer gemisiyle geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli işgücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Küresel ölçekte gıda ve enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah'a şükür biz oldukça rahatız. İşbirliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Emtia fiyatlarındaki ani ve aşırı yükselişin sebep olduğu piyasa dengesizliklerini yakından takip ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla, enflasyon sebebiyle vatandaşımızın ve iş dünyamızın sırtına binecek yükü hafifletecek birçok adım attık, atmayı da sürdürüyoruz. Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara, sosyal koruma kalkanımızın genişletilmesinden iş dünyamıza yönelik kredi imkanlarına kadar attığımız her adımda toplumumuzun her kesimine sahip çıkıyoruz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz.

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