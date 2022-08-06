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Erdoğan: 6'lı masayı birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Kendi aralarında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 18:40
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Erdoğan: 6'lı masayı birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemize hizmet mücadelemizde Kocaeli hep yanımızda oldu. Bizde kalkındırmak için her türlü desteği verdik veriyoruz.

17 Ağustos 1999'da merkezi Kocaeli olan büyük depremle sarsıldık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı yad ediyorum.

Hükümetlerimiz dönemlerinde daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Kocaeli'ni yeniden ayağa kaldırdık.

İnşa ettiğimiz otoyol, köprülerle, limanlarla ve toplu konut projeleriyle ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli tüm yatırımların merkezinde yer alarak, destan üstüne destan yazıyor.

Yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle iç turizmde önemli olan Kocaeli bu alanda kendini geliştiriyor. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da aynı ortak gelecek hayali etrafında kenetlenmiş, kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum.

Biz milletimizle yoldaş olduğumuz için eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil darbecileri, teröristleri yoldaş kılanlar ise milletimizle aynı kıbleye yönelmemiş aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır. Attığımız her adımda siyasetçisinden aydınına serzenişler işitiyoruz.

Suriye'de adımlar atarsanız şu felaketler gelir. Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşma yaparsınız şöyle çoraplar örülüyor diyorlar. Ülkenin menfaatine her konuda birileri vekalet ettikleri adına tehditleri dile getiriyorlar. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla prangaları kırarak sırtımızdaki kamburları atarak büyük ve güçlü Türkiye inşasına başladık. Nice tuzaklara sinsi oyunlara rağmen bu yoldan dönmedik.

"Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur"

Burada söylemek istemezdim. Bir ana muhalefet bir de yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi Kocaeli milletvekili. Bir açıklaması oldu. 'İktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede gerekeni yapmamışız' diyor.

Hanımefendi bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da böyle konuşuyorsun. Gerekli mücadeleyi verdik veriyoruz. İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele kabinemizin mücadelesi bilinen gerçektir.

Sen önce kendi kadronun içinde bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında mısın. Haddini bileceksin. AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen kendi çatının altındakini düşün. Bizim mücadelemiz nettir. Darbe girişimleri dahil her yönetimi denediler.

"Kendi aralarında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar"

KAPAT [X]

Bu güçlü iradeyi yenemediler. 70 bin kişi var burada. Türkiye'nin kalkınmasından rahatsızlık duyan çevrelerin hepsi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde sıkıntılardan cesaret aldılar.

Türkiye'nin siyasi askeri en güçlü döneminden geçtiğimiz için başka sermayeleri yok. Türkiye'nin, bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar.

Kendi aralarında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum.

Bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. Muhtar bile olamaz dediler. Ülkenin önce başbakanlık, ilk cumhurbaşkanı olduk. Yetmedi sistemi değiştirip tekrar cumhurbaşkanı seçildik.

2023'ten zaferle çıkacağız. Onlar husumet çıtası yükselttikçe biz de mücadele çıtasını yükselttik. Bu tezgahlar gizli kuruluyordu, sonra pervasızlaştılar. Ülkemizi mahvetme niyetlerini ifade etmeye başladılar. 2018'de ekonomimize yapılan saldırı böyle başladı.

Ülkenin yönetiminde darbeyle başaramadıkları değişimi, 2023'te sandıkta değiştirme planını açıkça anlatmışlardı. Buradan sesleniyorum, 2023 Haziran'ı gelip çattığında adaylara şu gözle bakın.

Bu isimlerden hangisi ülkenin başına geldiğinde dönemsel sorunları çözebilir. Hangisi küresel mücadeleden çıkarabilir. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmamızı sağlayabilir. Her vatandaşımdan bu soruları cevaplayıp, doğru tercihi yapmasını bekliyorum.

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