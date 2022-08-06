Tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı

Büyükdere Caddesi'nde 34 FBD 830 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tunay Çağla, aracının camından elini dışarı çıkardığını iddia ettiği 34 TDF 12 plakalı taksi şoförü Yasin Şat'ı, motorcuları tehlikeye düşürebileceği konusunda uyardı.

Bu yüzden çıkan tartışmada, aralarında arbede yaşanan Çağla ile Şat'ı trafikteki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine polis ekibi çağırmak istediğini söylemesinin ardından Şat'ın taksiyle hareket ettiğini gören Çağla, kaputa çıkarak yaklaşık 400 metre boyunca bu şekilde yolculuk yaptı.

Trafik yoğunlaşınca kaputtaki yolculuğuna son veren Çağla, şikayetçi oldu.

Polis merkezine yapılan müracaat sonrası Yasin Şat ile olay günü araçta bulunan Soner Şat, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.