Bakan Soylu açıkladı: Emniyet İstihbarat bombalı saldırıyı engelledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ağustos 2022 22:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız