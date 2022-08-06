Haftalık vaka sayıları açıklandı: 406 bin vaka, 337 vefat
Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ağustos 2022 23:50
Sağlık Bakanlığı haftalık corona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız