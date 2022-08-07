Vatandaş konutta satışa geçti

Hükümetin ihtiyaç sahipleri için devreye alacağı 'sosyal konut projesi' ve 'Hazine arazilerinin vatandaşa satılması' haberleri konut sektöründe hareketlenmelere neden oldu. Fiyatların düşeceği beklentisi ile vatandaş satışa geçti. 1 Ağustos'ta internette satılık konut sayısı 550 bin 427 iken, sosyal konut söylentisi ve fiyatların düşeceği beklentisi ile satılık konut sayısı bir anda 573 bine dayandı. 1 hafta içinde 20 binden fazla konut ve ticari iş yeri satışa çıktı. Sektör temsilcileri, konut sektöründe uzun zamandır bir fiyat köpüğü olduğunu belirterek, bunun 2 büyük proje ileeriyeceğini ve piyasanın gerçek değerine kavuşacağını belirtiyor.

Hükümetin açıkladığı projelerle konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını düşünen vatandaşların satışa geçtiğini belirten sektör temsilcileri "Özellikle internet ilanlarında 'istediğim fiyatı yazarım' mantığıyla konut sektöründe rakamlar adeta uçtu. Kiralıklarda geçen yıla göre yüzde 120, satılıklarda yüzde 100'ün üzerinde artışlar görüldü. Hükümetin açıkladığı iki proje yıl sonuna kadar devreye alınacak. Fiyatlarda ciddi düşüş bekleniyor. Durum böyle olunca da ev sahipleri yüksekten satış yapmak için ilana çıkıyorlar" dedi.

150 BİN KONUT YAPILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Sosyal konut hamlesi ile 81 ilde vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Hiç evi olmayan vatandaşlar bu projeler için başvuru yaparken, ev sahipleri kura ile belirlenecek. Projelerde, ilk defa evlenen gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjan ayrılacak. Her ilde yerel ve yatay mimaride, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleri olan konutlar inşa edilecek. Sosyal konutun yanında hazineye ait altyapılı arsalar da dar gelirli vatandaşa satılacak. Hiç evi olmayan vatandaşlar arsa projelerine başvuru yaparken, konutta olduğu gibi kura ile sahipleri belli olacak. Toplam 150 bin konut yapılması planlanıyor. Geri ödemenin 15 yıl vadeli olması beklenirken, ilk etapta yüzde 10 peşinat alınacağı ifade ediliyor.

İKİ PROJE NE GETİRECEK?

> 150 bin konut yapılacak.

> Konutlar dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi satılacak.

> Daha önce hiç konut sahibi olmayanlar bu konutları alabilecek.

> Sosyal devlet sorumluluğu gereği aradaki maliyeti kamu üstlenecek.

> Vatandaş uygun yeni konut arzına kavuşacak, uygun şartlarda ev sahibi olacak.

> Konut fiyatları düşecek.

> Kira fiyatları düşecek.

> İşletme sermayesi sorunu yaşayan inşaat sektörü canlanacak.

> İnşaat sektörü pazarlamasını kendisinin yapmayacağı bir projede daha hızlı hareket edecek.

> İstihdam artacak.

> İnşaatta kullanacak ürünler betondan mobilyaya kadar Türk sanayisinden karşılandığı için büyümeye katkısı olacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SATILACAK

Hazine arazilerinin vatandaşa satılması projesinde ise detaylar henüz netleşmedi. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili yaptığı açıklamada "Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkaracağız. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek. Mesela bir arazide 500-1.000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0,50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek" açıklaması yapmıştı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ