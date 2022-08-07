Bahçelievler'de kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim Tekin kız arkadaşı Beyza D.'nin evine geldi. Beyza D.'nin kardeşine zorla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yanında silah bulunan Selim Tekin, Beyza D.'yi banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

"KARDEŞİMİ KURTARIN"

Bütün bu olaylar yaşanırken evde bulunan Beyza D.'nin kardeşinin, "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Beyza D. ve Selim Tekin'in durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.