İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ağustos 2022 12:01
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7.5 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız