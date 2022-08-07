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Ev kiralarına fahiş zam yapıp ödeme alamayan ev sahibi yeni formülünü buldu

Enflasyonun artışı sonrası ev sahipleri kiracılarından 2-3 katı kiralar istemeye başlamıştı. Bunun üzerine kirayı ödeyememe sorunu için de formülü bulan ev sahipleri artık yıllık kira ücreti istiyor

Eklenme : 07 Ağustos 2022 12:18
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Ev kiralarına fahiş zam yapıp ödeme alamayan ev sahibi yeni formülünü buldu

Geçmişte yabancıya yönelik bu talebin artık tüm piyasaya yayıldığını belirten emlakçılar, "Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, kirayı tahsil edememekten çekiniyor. 'Yerli yabancı fark etmez yıllık ödeme almadan evi vermem' diyorlar. Bütçesine uygun ev bulamayan vatandaş bu şartı duyunca geri dönüyor" dedi.

Fahiş zam talepleri, evi yüksek fiyatla başkasına kiralamak için yapılan tahliye baskıları hala sürerken, son dönemde kiraların tahsil edilememesi sorunu da artmaya başladı. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre birçok ev sahibi talebi fırsata çevirip yüksek fiyatlarla kiralama yapsa da sonrasında düzenli ödeme alamamaktan dertli.

İşte bu nedenle çok sayıda mülk sahibi artık yıllık peşin kira istiyor. Geçmiş yıllarda yabancı vatandaşlar için olan bu uygulama artık herkes için geçerli. Ev sahiplerinin bu yolla kira gelirini garanti altına aldığını belirten emlak danışmanları "Mülk sahibi fiyatların ne kadar arttığını biliyor, düzenli ödeme alamama riskini görüyor. O nedenle yıllık ödeme almadan evi vermiyor" dedi.

İstanbul Ispartakule bölgesinde faaliyet gösteren Emlak Danışmanı, yabancılarla başlayan peşin kira talebinin nasıl genele yayıldığını şöyle anlattı: "Eskiden yabancı vatandaşlardan ödeme yapmadan gider endişe ile yıllık kira istenirdi. Yabancı sayısı arttıkça bu uygulama arttı ve bugün yerli yabancı ayrımı kalmadı. Şimdi bize ev sahipleri 'kim gelirse gelsin peşin almadan evi vermem' diyor. Neden dediğimizde ise 'Kiracı ile uğraşamam' yanıtını alıyoruz. Düzenli ödeme alamamaktan çekiniyorlar. Kiralar son 1 yılda öyle hızlı arttı ki şu an yıllık kira ciddi bir tutar. Eskiden 2 bin lira olan ev için toplu ödeme çok anlam ifade etmiyordu. Şimdi o ev 8 bin lira olunca toplu para almak daha cazip hale geldi. Ancak ev bakmaya gelen vatandaşlar bu rakamı karşılayamıyor. Ağırlıklı olarak yine yabancı tamam diyerek kiralıyor."

Halkalı bölgesindeki başka bir emlak uzmanı ise ev sahipleri ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklara dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün piyasada 'kiracı düzenli ödeme yapmaz' korkusu var. Bu nedenle 6 aylık ya da yıllık peşin istiyorlar. Kira geliri ile geçinen ya da kredi ödemesi olan ev sahibi düzenli ödeme alamamaktan endişe ediyor. Lüks sitelerde de, mahalle arasında 30-40 yaşında apartmanlarda da peşin talep ediliyor. Eskiden genel uygulama 1 ya da 2 kira depozitoydu. Şimdi 3 depozito altında isteyen yok."

Kadıköy Fikirtepe'deki emlak danışmanı ise kimi zaman ev sahiplerine kendilerinin bu teklifle gittiğini söyledi ve şu bilgileri paylaştı: "Evini kiraya vermek isteyenlere bizler 'yıllık verelim' diyoruz. Kiralık ev bakmaya gelene de önce yıllık seçeneğini sunuyoruz. Çünkü geçmişte çok kötü örnekler yaşadık. Kira, aidat ödemeyenler, evi harabe halde bırakanlar oldu. Bu şekilde mal sahibini korumuş oluyoruz. Gelir seviyesi iyi olan vatandaş kabul ediyor. Ama çoğunluk duruma tepki gösteriyor."

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