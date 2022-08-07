İçişleri Bakanlığınca 2 yılda yaklaşık 255 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığınca 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında son 2 yılda 254 bin 784 çocuğa trafik emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesi gibi temel trafik kuralları öğretildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle, trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi kapsamında şu ana kadar 66 ilde 124 çocuk trafik eğitim parkı faaliyete geçirildi.

Bu kapsamda 2020'de 4-12 yaş grubundaki 40 bin 668, 2021'de 54 bin 258 çocuğa trafik kuralları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise eğitimlerden 159 bin 858 çocuk yararlandı. Trafik parklarından yararlanan çocukların sayısı 254 bin 784'e ulaştı.

- Eğitim parkları ülke genelinde yaygınlaştırılıyor

Çalışmalar kapsamında bu yıl Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki trafik eğitim parkları faaliyete geçti.

Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye ve Samsun'da trafik parklarının açılması planlanıyor.

Eğitim parklarındaki uygulamalarda, trafik ışığı bulunan/bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş, gündüz ve gece üst/alt geçit ve yaya yolu, araçlarda emniyet kemeri, sesli ve ışıklı işaretlerin kullanımı, kavşaklarda manevra kuralları, park ve park etme kuralları, güvenli takip mesafesinin önemi gibi konularda öğrencilere bilgi veriliyor.