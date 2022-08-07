TBMM Başkanı Şentop İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda konuştu

Şentop, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kurulan imam hatip okullarının zor şartlar içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İHL'lerin devlet-millet bütünleşmesini sağladığını ifade eden Şentop, devletin değerleriyle milletin değerlerinin bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı.

"Devleti, milletin devleti haline getiren, devlet-millet bütünleşmesidir." diyen Şentop, "Zaten 20 yıldır yürütülen siyasi mücadelenin de temel hedefi budur. Nitekim Türkiye'nin tarihine baktığımızda da imam hatip liseleriyle Türkiye'nin siyasi tarihini birbirine paralel yürüdüğünü, paralel gelişmeler içerdiğini görüyoruz. Ne zaman Türkiye'de temel haklar ve özgürlüklerle ilgili, anayasal düzenle ilgili, demokrasiyle ilgili birtakım tehditler ortaya çıkmış, kısıtlamalar meydana gelmiş; darbeler yapılmış. En büyük zararı gören imam hatipliler olmuş." ifadesini kullandı.

Şentop, Türkiye'de demokratik, siyasi hayatın gelişmesiyle İHL'lerin gelişmesi arasında bir paralellik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin AK Parti ile normalleşme sürecine girdiğini anlatan Şentop şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızla beraber Türkiye'de 2002'de başlayan bu hareketin amacını ve gerçekleştirdiklerini tek bir kelimeyle özetlenmesini istesek bu, Türkiye'nin normalleşmesi diyebiliriz. Normal dışılıklar hep bu ideolojik yaklaşımlardan kategoriklerden, husumetlerden, düşmanlıklardan kaynaklanıyordu. Bunları giderdikçe Türkiye'yi normalleştirdik. İşte esas olan zaten devlet ve milletin bütünleşmesi, değerler bazında bu da bir normalleşmeydi. Türkiye ne zaman bunu sağladıysa zaten büyük hamleler gerçekleştirebilmiş. Milli Mücadele'de yapmış olduğumuz şey budur. Millet ve devletin bütünleşmesidir. Millet parasını da vermiş, canını da ortaya koymuş, fiziken kendisi de Milli Mücadele'nin içerisinde yer almış. Devleti kurmak için kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla yer almış. Vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için mücadelede yer almış. Benzer bütünleşmeyi 15 Temmuz'da yaşadık ve dünya tarihinde halk hareketleri içerisinde tek müstesna örnektir. Dünyadaki halk hareketleri her siyasi iktidara karşı, yönetime karşı gelişmiştir. Yönetimi değiştirmek için ortaya çıkmıştır, gelişmiştir. 15 Temmuz'da ise tam tersine halk, yönetimi yerinde tutmak için anayasal düzeni korumak için devleti, siyasi iktidarı korumak için sokaklara çıkmıştır."

Şentop, devlet-millet bütünleşmesinin çok önemli olduğunu, gelecek dönemde Türkiye'nin buna çok daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dünyanın, insanlık tarihinin önemli değişim süreçlerinden geçtiğini ifade eden Şentop, "Türk milleti olarak kendi varlığımızı ama bu varlığımızı da borçlu olduğumuz kimliğimizi muhafaza edeceğiz. Türkiye'yi büyüteceğiz ve bölgemizin en güçlü aktörlerden biri haline getireceğiz" dedi.

Türkiye'nin ülkesine aidiyet hissi içerisinde bulunan nesiller yetiştirmesinin önemine değinen Şentop şunları kaydetti:

"Türkiye'de insani olan, dünya şartlarında iyi yetişmiş insanlar yetiştireceğiz. İmam hatip liseleri o okullardan biridir. Türkiye'deki bütün okullar, bütün öğrencilerimiz bu anlayış içerisinde, bu idealler içerisinde yeniden büyük Türkiye'yi inşa etme ideali içerisinde kendilerini yetiştirecekler. Devlet bu yönde gereken her türlü desteği verecek, her türlü hizmeti götürecek onlara ama onlar da bu idealler içerisinde kendilerini yetiştirecekler. Bu anlamda ümitliyiz. Hedefler ortaya koymak Türkiye için önemli. Cumhurbaşkanı'mız ilk defa Türkiye'de bu hedefleri ortaya koydu; 2023, 2053, 2073 hedefleri Türkiye'de gençlerimiz için ortaya konmuş büyük hedeflerdir. Bizim hem tarihi noktada sebatımız hem milletimizin karakteri hem de dünyada milletimize gözünü çevirmiş ve milletimize ümit içerisinde Türkiye'ye ümit içerisinde bakan insanların duaları, destekleri bizim dünyanın en güçlü ve karar verici devletleri arasına getirecek."

Konuşmaların ardından vefat eden mezunlar için okunan hatimlerin duası yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi katılımcılara pilav, aşure ve ayran ikram etti.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, protokol üyeleri ve İHL mezunları katıldı.