Semih Durmuş: Şiddet Yapanın Yanına Kar Kalmamalı

Olay, bu sabah saatlerinde İzmir Foça Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İzmir'de alkollü bir şekilde denize atlayıp polis tarafından çıkartılan şahıs sağlık kontrolleri için Foça Devlet Hastanesine getirildi.

İlk müdahale sonucunda hastanın hayati tehlikesi olmadığı tespit edildi ve hastaya durum anlatıldı. Bunun üzerine şahıs tedavi amaçlı kullanılan makası alarak sağlık çalışanlarına tehditler savurdu.

Bunun üzerine kendisini ikna etmeye çalışan ATT Kağan Kanat'ı elindeki bıçakla dizinden yaraladı. Kağan Kanat'ın dizine 10 dikiş atıldı.

Olay sonrası ATT Kanat, saldırgandan şikayetçi olurken, karakolda ifadesi alınan saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Foça'da boğulurken kurtarılıp hastaneye kaldırılan alkollü şahıs, acil serviste ATT Kağan Kanat'ı makasla yaralıyor.

Dizine 10 dikiş atılan Kanat'a çok geçmiş olsun diliyorum.

Ancak tüm bu hadisenin ardından saldırgan serbest bırakılıyor.

Şiddet yapanın yanına kar kalmamalı."