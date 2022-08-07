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Derya Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valiliği, Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ile Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ağustos 2022 16:38
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Derya Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Yanık, kentteki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay ile Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, daha sonra Vali Elban ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Yanık, ardından Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti.

Burada Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yanık, el emeği ürünlerini incelediği kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti.

Yanık, daha sonra Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne ziyarette bulundu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 8 milyonu aşkın yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini belirterek, "60 sene içerisinde ülkemizde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor." dedi.

Yanık, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında, merkezin adını taşıyan şehit Sığnak başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu merkezin de diğer merkezler gibi hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olması temennisinde bulunan Yanık, Çukurova'nın pek çok özelliğinin yanı sıra vatan ve millet sevgisinde, "Kim var?" denildiğinde herkesten önce "Ben varım." diyen insanının çokluğuyla ayırt edilen bir yer olduğunu söyledi.

Yanık, merkezin 2017'de Şırnak'ta kendi canından aziz bildiği vatan topraklarını korumak için canını feda etmiş 13 yiğitten biri olan Serhat Sığnak'ın adını taşıdığını anımsattı.

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır hain, eli kanlı terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Yanık, bu örgütün sadece askeri hedefleri değil, daha çok sivilleri hedef aldığını ve oralara yöneldiğini söyledi.

Tüm bölge ve ülke için ağır bedel ödendiğini ve halen ödenmeye devam edildiğini vurgulayan Yanık, Toroslar'ın, Çukurova'nın yiğit evlatlarının ve 84 milyon insanın mücadelesiyle bunların üstesinden geldiklerini ve gelmeye de devam ettiklerini anlattı.

Yanık, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, toplumun dezavantajlı kesimiyle iletişim kurarak onlara devletin şefkat elini uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkati çeken Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya nüfusunun yüzde 9,8'ini, ülkemizin yüzde 9,7'sini hemen hemen dünya nüfusuyla aynı yaşlanma hızına sahibiz maalesef, 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. Bir başka deyişle, Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birisi 65 yaş üstü. Ülkemizde yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve çok daha hızlı bir biçimde ilerlemeye devam ediyor. Yaklaşık 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet vermekteyiz. 60 sene içerisinde ülkemizde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor."

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Yanık, insana hizmeti tüm ideolojilerin üzerinde gördüklerini, yaşlı vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi de bu anlayışla ele aldıklarını ve takip ettiklerini bildirdi.

Yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal hayata aktif katılım mekanizmalarına varana dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını belirten Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün uyguladığımız yaşlı politikalarımızdaki temel vizyonumuz, yaşlılarımızı hayatın akışına dahil ederek onların aktif ve sağlıklı yaş almalarını sağlamaktır. Ülkemizde yaşlılarımıza yönelik politika geliştirme ve hizmet sunumunun ana kurumu olan Bakanlığımız, planlanan ve devam eden tüm sosyal hizmet uygulamalarımızı bütünleşik sosyal hizmet modelimiz üzerinden yürütüyor. Bakım hizmetleri, kalite standartları temelinde şekillendirilen bütünleşik sosyal hizmet modelimiz, evde sağlık bakım hizmeti, evde sosyal bakım hizmeti, gündüz bakım hizmeti, geçici ve misafir bakım hizmeti, uzun süreli bakım hizmeti, manevi bakım hizmeti ve toplum temelli gönüllülük çalışmalarından oluşuyor."

- "765 binin üzerinde yaşlımıza aylık 1536 lira maaş veriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, vatandaşların sistem bütünlüğü içinde ihtiyacı olan hizmetleri alabilmesini amaçladıklarını belirterek, yaşlılara gündüz bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerle de destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) 2016'da uygulanmaya başladığını anlatan Yanık, "YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek yaşlılık alanında farkındalık oluşturmayı, yaşlıların ev ortamlarında desteklenmelerini ve sosyal hayata katılımlarını amaçlıyoruz. Hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlılarımızın korunması ve desteklenmesiyle, biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, yaşlıların sosyal yardımlarla da desteklendiğine işaret ederek, "65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 2022 sayılı Kanun kapsamında 765 binin üzerinde yaşlımıza aylık 1536 lira maaş veriyoruz." dedi.

Hizmet modelindeki bileşenlerden birinin de "kurumsal yatılı yaşlı bakım merkezleri" olduğunu anlatan Yanık, buralarda sosyal güvencesi olan veya olmayan tüm yaşlılara hizmet sağlandığını dile getirdi.

- "Huzurevlerimizde dünya standartlarının üzerinde hizmet sunuyoruz"

Yanık, 2002'de Bakanlığa bağlı huzurevi sayısının 63 olduğuna dikkati çekerek, "Bugün, 2022 itibarıyla Bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 166. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinin toplam kapasitesi 2002'de 6 bin 477'yken bugün bu sayı 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimizde, kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz. Bakım hizmetlerimizi sunarken sosyal devlet perspektifiyle düşük ücretler uyguluyor ya da koşullara bağlı olarak ücretsiz bakım hizmeti sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

İleri yaşlılığın devlet çatısı altında ve güven içinde yaşanmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bugün huzurevlerimizde gerçekten dünya standartlarının üzerinde bir hizmet sunuyoruz. Kurumlarımızda yaşlı odalarını tek ve çift kişilik olmak üzere düzenliyor, fiziki koşulları da olabildiği kadar iyileştirmeye çalışıyoruz. Hizmet kalitesi gereği, bakım hizmeti yükseköğrenim kurumlarından mezun kişiler tarafından sağlanıyor. Bizim yaşlı bakım politikamız, bakım gereksinimi ve barınma sorunu olan büyüklerimizin toplumsal hayatla bağlarını koparmadan, bireysel hareket alanı geniş bir şekilde yaşlılık dönemlerini geçirebilmelerini sağlamak üzerine kurulu. Rehabilitasyon ve bakım hizmetimizi de aynı şekilde kuruyoruz. İhtiyaçlara yönelik sosyal hizmet sunumumuzda amacımız, ileri yaşlılığın devlet çatısı altında ve güven içerisinde yaşanması."

Konuşmaların ardından Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile diğer ilgililer merkezin açılışını yaptı.

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