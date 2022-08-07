Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ve Yıldırım ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ağustos 2022 17:14
Alınan bilgiye göre, Orhaneli Çınarcık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 dakika içinde yangına müdahale etti.
Ekiplerin, 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 120 personelle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yıldırım ilçesinde ise Yiğitler Mahallesi OTOSANSİT Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter ve 30 personelin erken müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.
Her iki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız