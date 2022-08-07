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Milli Eğitim Bakanlığı son 1 yılda gerçekleştirilen icraatları paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in göreve gelişinin birinci yılında gerçekleştirilen icraatları ve yenilikleri paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ağustos 2022 17:37
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Milli Eğitim Bakanlığı son 1 yılda gerçekleştirilen icraatları paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldaki tarihi kazanımlara bu yıl da yenilerini ekledik. Okul öncesi ve mesleki eğitimde büyük başarılar sağlarken, Öğretmenlik Meslek Kanunu, ücretsiz yardımcı kaynaklar gibi ilklere imza attık." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoya göre, bu dönemde 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitim başarıyla sürdürüldü.

Okul öncesi eğitim seferberliği başlatıldı, 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı projesi kapsamında 1100 anaokulu, 10 bin ana sınıfı açıldı. 500 bin öğrenci anaokullarıyla tanıştı, kırsal bölgelerde 15 bin çocuk okul öncesi eğitime başladı. Beş yaşta okullaşma oranı yüzde 93'e yükseldi.

Öğrencilere ücretsiz 36 milyon yardımcı kaynak dağıtıldı. 12 milyon LGS ve YKS yardımcı kaynak seti öğrencilere verildi. Öğrencilere dağıtılan yardımcı kaynak sayısı 100 milyona ulaştırılacak. Yardımcı kaynaklar ilk kez sene başında ders kitaplarıyla dağıtılacak.

Yedi yıl aradan sonra 20. Milli Eğitim Şurası gerçekleştirildi, Milli Eğitim Bakanlığının istatistiklerine erişim kolaylaştırıldı. Güncel eğitim politikaları ve şura raporları yayımlandı.

Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 6 ayda ulaşıldı, kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden 550 bine yükseldi. Çıraklara 1658, kalfa öğrencilere 2763 lira ücret veriliyor.

Organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri açıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezlerinin sayısı 55'e ulaştı.

Öğretmenlik kariyer mesleği oldu, öğretmenler meslek kanununa kavuştu. Öğretmen Bilişim Ağı hayata geçirildi ve öğretmenlerin mesleki gelişim programları planlandı. 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi, 20 bin yeni öğretmen atama müjdesi verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinde en yüksek kursiyer sayısına ulaşıldı. 998 Halk Eğitim Merkezinde bugüne kadar 6,3 milyon vatandaş kurslara katıldı.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı, tüm okullar kütüphanesine kavuştu, kütüphanelerdeki 28 milyon olan kitap sayısı 75 milyona yükseldi. Öğrenci başına düşen kitap sayısı da 4'e yükseldi.

Eğitime küresel bakış kapsamında, Türk Konseyi 6. Toplantısı yapıldı, MEB Yurtdışı Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirildi, yurt dışı burs miktarlarında artış sağlandı.

Çevre ve iklime duyarlı eğitim için Çevre Dostu Bin Okul projesi başladı, Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi müfredata eklendi, 1315 geri dönüşüm kütüphanesi yapıldı.

Eğitimde teknolojik altyapının güçlendirilmesi için sınıflara etkileşimli tahta kuruldu, bilişim teknolojileri laboratuvarları inşa edildi, Mobil Bilim Merkezi Projesi hayata geçirildi.

Bu dönemde ilk kez uygulanan farklı alandaki yaz okullarına 1 milyon öğrenci katıldı. Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ilk kez tüm öğrencilere açıldı.

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Yabancı dil ve matematik seferberliği kapsamında, Matematik Seferberliği Çalıştayı gerçekleştirildi, İngilizce öğreniminde TRT ile iş birliği yapıldı. Yabancı dil öğreniminde paradigma değişikliğin gidildi.

Temel eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapıldı, 7 bin ilkokulda iyileştirme yapılıyor. Meslek lisesi üretim gelirleri geçen yıla göre yüzde 231 arttı. 2021 üretim geliri 1 milyar 162 milyon oldu. 2022'in ilk 6 ayında gelir 709 milyona ulaştı. Patent tescil sayısı 7 bin 500 oldu ve bu alanda rekor kırıldı.

Eğitimde iş birlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk Medya Mesleki ve Teknik Lisesi açıldı. Spor liseleri güçlü hale getirildi. Güzel sanatlar liselerinde yeni dönem başladı, tarım liselerinde yeni yönetim modeline geçildi. Uluslararası mesleki ve teknik okullar açıldı, RTÜK ile dijital okuryazarlık protokolü imzalandı.

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