250 büyükelçi Ankara'da buluşuyor

2008 yılından bu yana yapılan Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla düzenlenen büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü düzenleniyor. Bu yılki konferansın teması, "2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi" olacak. Büyükelçiler, Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

Peki bu yıl gündemde ne var?

Ülkelerle yürütülen diplomasi trafiği, Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes çabaları, Tahıl Koridoru Anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO başta olmak üzere diğer bölgesel konular öncelikli başlıklar.

Her yıl düzenlenen konferansa yabancı konuklar da konuşmacı olarak davet ediliyor. Böylece etkinlik uluslararası boyut kazanırken bölgesel ve uluslararası konularda yabancı konukların tespitleri konferansların içeriğini zenginleştiriyor ve karşılıklı etkileşim imkanı sunuyor. Bu yılki konferansa, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un katılması ve büyükelçilere hitapta bulunması da öngörülüyor.

Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'de konferansta hitap edecek yabancı konuklardan olacak. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Büyükelçiler Meclis Başkanı ve ilgili bakanlarla bölgesel ve küresel konuları değerlendirecek. Konferans 12 Ağustos tarihinde sona erecek.