Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ağustos 2022 21:10
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız