Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında Latif Şimşek'i darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan, Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen Emrah T., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Emhrah T., çıkarıldığı mahkemede "Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret" suçlarından tutuklandı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Şişli ilçesinde yürütülen çalışmada, 6 Ağustos tarihi saat 22.00 sıralarında bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda, konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek'in program esnasında tartıştığı, olayın kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Kamera çalışmalarında Cemal Enginyurt ile kanala geldiği belirtilen Emrah T.'nin Latif Şimşek'i darp ettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Daha sonra ise Cemal Enginyurt ile kanaldan çıkan Emrah T., bugün 15.30 sıralarında yakalandı.

Kasten öldürme, tehdit, yaralama gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirtilen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Enginyurt, söz konusu kişinin iddia edildiği gibi koruması olmadığını belirtti.

Enginyurt, şunları söyledi:

"Cemal Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi, danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Bu nasıl bir kin?"