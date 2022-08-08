Kovid'in beyindeki etkileri geçici

Bilim insanları, Kovid-19'un ortaya çıktığı 2019 Aralık'tan bu yana, hastalığın vücudumuzda ne gibi hasarlar bırakacağının tam olarak bilinmediğini söyledi. Kovid-19 geçiren vatandaşlarda unutkanlık, anksiyete, kaygı bozukluğu ve koku-tad duyusunda kayıplar tespit edildi. İki yıldır devam araştırmalar, virüsün beyinde bıraktığı etkilerin rehabilitasyonla 2 hafta ile 6 ay arasında geçtiğini ortaya koydu.

KORKU MERKEZİNİ ETKİLEDİ

Hastalığı geçirenlerde geçici etkiler saptandığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. İsmet Üstün, "İki yıl süren çalışmalar, koronavirüs enfeksiyonu geçiren insanlarda kaygı bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi rahatsızlıklar çıktığı ortaya koydu. Hastalarda, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, düşünceleri toparlayamama gibi etkiler olduğu tespit edildi. Ancak bunların da geçici olduğu saptandı" şeklinde konuştu.

REHABİLİTASYONLA GEÇİYOR

Rehabilitasyonla tat-koku duyusunun düzeldiğini kaydeden Üstün, "Biz Kovid-19'u ilk başta solunum sistemini tutan bir hastalık olarak biliyorduk. Ancak, yaptığımız takipler sonucu, damarları sevdiğini ve buralarda yayıldığını görmeye başladık. Bazı hastalarda, koku ve tat kaybı oldu. Aslında, bu kadar kalıcı bir etki bırakacağını tahmin etmiyorduk. Rehabilitasyon, vitamin ve mineral desteğiyle bir kaç hafta içerisinde geçtiğini fark ettik" dedi.

Beyin sisine dikkat!

Kovid-19 sonrasında ortaya çıkan beyin sisinin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Üstün, vatandaşları şöyle uyardı: "Kovid-19, belki on sene sonra olmayacak fakat Kovid-19 kaynaklı bunamaları konuşabiliriz. Amerika'da nisan ayında 785 kişi arasında yapılan araştırmada, Kovid geçirenlerin beyin hücrelerinde küçülme tespit edildi. Son dönemde Kovid'in ardından gözüken sersemlik, dengesizlik hissi, baş dönmesi, halsizlik, kırgınlık, yorgunluk gibi üç haftada geçmeyen belirtileri olan hastaların nöroloji doktorlarına başvurmaları gerekiyor."

Ayşe Mine Alioğlu