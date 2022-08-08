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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Yaş kararlarına yönelik eleştirileri değerlendiren Çelik 'Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 18:41
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Emniyet teşkilatı, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlar arasında nifak çıkaranlara en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecektir. Muharrem ayında saldırıların meydana gelmesi provokasyonları amaçlayanlar açısından da planlı olduğu görülüyor.

Ehlibeyti bir kere daha rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret ederek, kardeşlik sofrasında lokmalar paylaşılacak. Yezidler kendilerine düşeni tüm çirkinlik ve zalimlikle yapmaya devam ediyorlar. Hz. Hüseyin gibi ilke ve hakkın peşinde koşanlar bunların saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar kendi Kerbela ve aşuralarını yaşıyorlar. En yüksek performans ve sadakatle adalet ilkesinin ayakta tutulmasına gayret gösterilmelidir. Bu son derece önemli bir yaklaşımdır. Mezhep savaşlarıyla, bir takım etnik savaşların körüklenmesiyle kimlerin kazanç gördüğüne baktığımızda bunları kışkırtanların daha büyük resimde kendi çıkarlarını ortaya çıkaran çıkar cenneti olduğunu görüyoruz. Bütün Alevi canlarımıza son saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları, dernekleri çok güzel bildiri yayınladılar. "Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı hep birlikte karşı koyalım. Ortak duyarlılık ortaya koyalım" dediler. Biz de bu davete AK Parti Genel Merkezi'nden eyvallah diyoruz.

GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRI

Bir programda tansiyon yükselebilir. Gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık büyük bir vandallıktır.

AK PARTİ'NİN 20. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ

14 Ağustos'ta partimiz kuruldu. 21. yılımızı idrak edeceğiz. Partimizin 20. yılında kuruluş yıldönümü programı daha sadece geçmişti. Bu sene Cumhurbaşkanımızın güçlü hitabıyla AK Parti'nin yıldönümünü hep beraber kutlayacağız.

PUTİN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETTİ

Tahıl Koridoru Antlaşmasıyla dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. MSB de mekanizmanın parçası olarak gemilerin seyrüseferinin denetlenmesinde rol alıyor. Süreç işliyor. Tam sayın Cumhurbaşkanımız bunu ortaya koyarken, Türkiye'den "Son derece basit bir anlaşma" gibisinden birileri birtakım fikirler ortaya koydu. 5 Ağustos'taki Soçi Zirvesi'nden Putin, "Şahsi girişimleriniz olmasa bu iş gerçekleşmezdi" diyerek Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Türkiye güven üreten, çözüm üreten, diplomasi üreten bir odak olarak herkesin takdirini kazanan bir ülke konumunda.

Türkiye, Türkiye'dir ve bütün tarihiyle bizimdir. Birilerinin bu mukayeseyi yaparken neyi kas ettiğini de iyi anlamamız gerekiyor. 'Eski Türkiye şöyleydi yeni Türkiye kötüydü' derken anlatmak istedikleri şu: Vesayet Türkiyesi iyiydi.

YAŞ KARARLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor.

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SURİYE HAREKATI

Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları birileri tarafından sürekli olarak, birtakım devletler tarafından ne zaman cumhurbaşkanımız, "Bir gece ansızın gelebiliriz" mottosuyla bu talimatı vermeye kalksa, bazı ülkeler Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yapacağı askeri operasyonlardan endişe duyuyorlar. Ama, Türk askerinin hedef alınmasından herhangi bir kaygı duymuyorsunuz.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye kabul edilemeyecek gayrimeşru, gayri hukuki saldırısı oldu. Hiçbir hukuki tarafı yoktur. Savunma gerekçesiyle izah edilemez. Burada ölümlerin ortaya çıkmasını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması en önemli meseledir. Bu statünün değiştirilmeye çalışılması son derece yanlıştır. Aksa'nın statüsünün hiçbir şekilde taciz altında olmaması gerekir.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: LOZAN'IN İHLALİDİR

Yunanistan'da iç siyasetteki duruma yakın bir şekilde bakıyoruz. Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlal eden Türk azınlığa karşı ihlalleri kınıyoruz. Lozan'ın 40. Maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor. Bunu ihlali Yunanistan'ın Lozan'ı ihlalidir.

ABD'DEKİ MÜSLAMAN CİNAYETLERİ

Hayatını kaybeden Müslümanlara rahmet diliyorum. 9 ay çok uzun bir zaman. ABD gibi güçlü istihbarata sahip bir devlette bunların çoktan ortaya çıkarılması gerekirdi. ABD makamlarından beklentimiz, buraya odaklanarak seri cinayetlerin ortaya çıkarılması ve hukuk önünde cezalandırılmasıdır.

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