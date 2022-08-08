Dolar 18 TL sınırında
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 17,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9570
|17,9580
|17,9740
|17,9750
|Avro
|18,2500
|18,2510
|18,3800
|18,3810
|Sterlin
|21,5900
|21,6970
|21,7240
|21,8340
|İsviçre Frangı
|18,6000
|18,6910
|18,8120
|18,9080
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9270
|18,0070
|17,9440
|18,0240
|Avro
|18,2100
|18,2900
|18,3400
|18,4200
|Sterlin
|21,5300
|21,7400
|21,6640
|21,8740