Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Çal ilçesinde, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 11:24
Erkun Erkaslan (20) idaresindeki 15 LD 363 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi'nde Erol Ekseli yönetimindeki 18 AE 932 plakalı traktöre çarptı.
Kazada sürücüler, Mustafa Erkaslan ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Erkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız