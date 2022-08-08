'Eğitim sisteminde sorunları açanların akıl vermelerine ihtiyacımız yok'

"Mütevazi adımlarla başladığımız noktada 2022 yılında hedef olarak fikri mülkiyette 7 bin 500 ürünün tescilini hedeflemiştik. Bugün itibariyle 7 bin 700 ürünün tescilini aldı Milli Eğitim Bakanlığı"

"Bu süreçler meslek liselerini kuluçka merkezlerine dönüştürdü, AR-GE merkezlerine dönüştürdü ve ürünlerini sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya ihraç edilir hale geldi"

"İnşallah sizlerle birlikte yepyeni hikayeler yazacağız. Bunun memleketimiz için, bu güzel ülke için ne kadar kritik olduğunu biliyoruz tüm dahili ve harici bedbahtlara rağmen"

"Dün eğitim sisteminde sorunları açanların bugün kenara çekilip akıl vermelerine falan ihtiyacımız yok"