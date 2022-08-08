UMED'den farkındalık çalıştayı: Yeni Medya ve Dijital Terörizm

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı düzenleniyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gerçekleştireceği çalıştayda, yeni medya ile maruz kalınan dezenformasyon faaliyetlerinin ulaştığı boyutları gözler önüne serebilmek amaçlanıyor. UMED Başkanı Aslan Değirmenci'nin hazır bulunacağı çalıştayda alanında uzman isimler, dijital çağ tehditlerine karşı yapılması gerekenleri ele alacaklar.

Dijital platformlarda sinsice yürütülen terörizme karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı, "Yeni Medyada Dezenformasyonla Mücadele" ve "Dijital Terörizm" olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül'ün moderatörlüğünü üstlendiği "Yeni Medyada Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı birinci oturumda, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Özkır, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Çağlar konuşmacı olacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gurbet Ece Zorba'nın moderatörlüğünü üstlendiği Dijital Terörizm başlıklı ikinci oturumda ise, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Erol Tekmen, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikici ve Siber Güvenlik Uzmanı - Yazar Oğuz Yılmaz konuşmacı olarak söz alacak.

