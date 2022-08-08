'Banka promosyonları günümüz şartlarına göre güncellenmeli'

Semih Durmuş, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları enflasyon karşısında erimiş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları mağdur olmuştur. Bilindiği üzere enflasyonda yaşanan artışla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarına da zamlar yapılmıştır. Buna paralel olarak, yüksek enflasyona karşı bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının da yenilenmesi elzem hale gelmiştir. Yeni promosyonlar 4 yıllık 35 bin liraya kadar çıkarken eski promosyonlar çok cüzi miktarlarda kalmıştır.

Bankaların karı hızla artarken çalışanların promosyonları pula dönmüş durumda. Bankaların karı artarken çalışanların emeğinin değersizleşmesi kabul edilemez. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının iptal edilerek, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. İlgili tüm kurumları, fedakar çalışanları için sorumluluk almaya davet ediyorum. Yetkili sendika olarak fedakar çalışanların hak ve kazanımları için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."