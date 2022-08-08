Vergi müfettiş yardımcıları üzgün...

Konu ile ilgili konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Emrah İnci, "Vergi denetimi ile görevlendirilmiş 100'den fazla vergi müfettiş yardımcısının aldıkları eğitim, yetiştirilme sürecindeki zorluklar ve en önemlisi devletin vergi gelirlerini koruma yönünde yaptıkları incelemeler göz ardı edilerek mesleki deneyim ve birikimleri ile örtüşmeyen memuriyet kadrolarına gönderilmesi sadece bu arkadaşlarımızı değil tüm vergi müfettişlerini üzmektedir" dedi.

Başta Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkezi olmak üzere, şube yönetim kurulu olarak da bu arkadaşların yaşadığı sorunları yakinen takip ettiklerini bildiren Emrah İnci, fiilen denetim gücünün içerisinde yer alan müfettiş yardımcılarının memuriyet kadrolarına gönderilmesi sorununun Devlet açısından da zarar teşkil ettiğini ve Devletin yapmış olduğu eğitim harcamaları başta olmak üzere, yetiştirilme sürecindeki diğer tüm insan kaynağı harcamalarının da boşa gittiğini belirtti.

Vergi müfettişliği mesleğinin diğer müfettişlik gruplarından ayrı bir konumda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İnci, "Bu meslek, piyasa olarak tabir edilen ekonomik birimlerle bire bir ilişkisi olan meslektir. Mükelleflerin vergi kanunları karşısındaki durumunu değerlendirerek Devletin vergi gelirlerini doğru tespit etmek ve varsa eksik tahakkuk etmiş vergilerin Hazineye intikalini sağlamak en önemli görevimizdir. Bununla birlikte kötü niyetli kişilerin Devletin vergi gelirlerine yönelik haksız fiillerini tespit ederek Hazine zararını ortadan kaldırmak da önemli saiklerimizden biridir. Dolayısıyla bir vergi müfettişinin bu minvalde yetiştirilmesi önemli bir zaman zarfını işgal etmektedir" dedi.

Vergi müfettişlerinin atanması 8-9 yılı bulabiliyor

"En az 18 aylık bir yardımcılık döneminden sonra yetki sınavını geçen bu arkadaşlarımız, 'Vergi İncelemesini Haiz' yetkili inceleme elemanları olarak yetki aldıkları tarihten itibaren bireysel olarak incelemeler yürütmektedir. Yönetmelik gereği 3 yıl olarak belirlenen yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına girilerek vergi müfettişi unvanı ile incelemelere devam edilmektedir. Ancak fiiliyatta bir yardımcının vergi müfettişi olarak atanabilmesi ortalama 8-9 yıl arası süreyi bulabilmektedir. Bu arkadaşlarımız yaklaşık 8 senedir meslekte olmalarına ve bu sürenin de yaklaşık 6 senesini yetkili olarak bireysel anlamda vergi incelemesi yapmalarına rağmen, 1 Ağustos tarihinden itibaren B kadro memurluklara gönderilerek meslekten çıkarılmaktadırlar" diyen İnci, bu durumun mükellef hakları açısından da sorunlar teşkil edebileceğini ifade etti.

İnci "Madalyonun diğer tarafına bakıldığında, bu arkadaşlarımız yaklaşık 5-6 yıldır yüzlerce mükellefi incelemiş, milyonlarca vergi tarhiyatı yapmış, bir o kadar ceza kesmiş, tespit ettikleri sahte belge düzenleyicileri savcılıklara sevketmiş, FETÖ, demir-çelik ve petrol operasyonları ile enflasyon timi olarak adlandırılan denetimleri yürütmüş ancak bir kararla kariyer memurluktan B kadro memuriyete gönderilmiştir. Bu arkadaşlarımızın raporları ile milyonlarca TL tarhiyat ve ceza ile karşı karşıya kalmış mükellefler nezdinde de "bizi inceleyen müfettiş yardımcısı yetersiz görülerek meslekten çıkarılmış" gerçekliği oluşmakta ve bu garip durum mükellef haklarını da zedelemektedir. Bu arkadaşlar madem meslekten çıkarıldılar o zaman neden yüzlerce mükellef incelettirildi, neden onlarca kritik operasyonlarda görev yaptı? Burada hukuki olarak da anlam veremediğimiz bir durum ortaya çıkmaktadır çünkü devletin 6 senedir yetkili gördüğü ve yüzlerce mükellef inceleyerek Hazineye milyonlarca lira katkı sağlayan bu arkadaşlarımız bir kararla meslekten çıkarılmaktadır. Unutulmaması gereken diğer bir husus da bu arkadaşlarımıza 2 ay öncesine kadar iş emirleri gönderildiği gerçeğidir" dedi.

Konu ile ilgili İnci, "Performans, yetki, yeterlik ve mülakat sürecinden oluşan yardımcılık döneminde bu süreçlerdeki adaletsizlikler ve yönetmelikten kaynaklanan eksikliklerin düzeltilmesine yönelik açılan sayısız davalar neticesinde bazı hukuki düzenlemeler yapılsa da yaklaşık altı yıldır yüzlerce rapor yazan, milyonlarca TL tarhiyat ve ceza öneren bu arkadaşlarımızın 6 yılsonunda meslekten gönderilmesi kararının da bu arkadaşlarımızın incelediği mükellefler nezdinde hukuki eleştirilere neden olabileceği ve ekstra bir hukuki düzenlememin gerektiği göz ardı edilmemelidir" dedi.

Verilen ivedi karar bir kazanım değil

İnci "Memuriyete gönderilme sürecini yaşayan yüzden fazla vergi müfettiş yardımcısının ivedi kararla meslekten uzaklaştırılması meslek adına bir kazanım değildir. Yetişmiş beşeri sermayenin israfı sorunu özellikle piyasa denetimi yapan vergi müfettişliği mesleğinde özenle üstünde durulması ve düşünülmesi gereken bir husustur. Zira 6 senedir bilfiil inceleme yapmış bu arkadaşların bir celsede meslekten elenmesinden ziyade bu arkadaşların kazanılmasına yönelik farklı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

İnci, "Bu çözüm önerileri arasında 3'üncü sınav hakkının en ciddi öneri olarak gündeme geldiği ancak yönetmeliğe işlenemediği görülmüştür. Bu arkadaşlarımız da belli bir aşamaya gelen 3. Sınav hakkı hususunda oldukça olumlu beklenti içinde iken bu düzenlemenin getirilmemesi neticesinde derin bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. Bununla birlikte, yeterlik sınavı zamanında insan olmanın doğasında var olan sağlık sorunları, ailevi problemler gibi mazeretler neticesinde sınavı kötü geçmiş ve başarısız sayılmış ve vergi incelemesi yönünden yetersiz görülmüş bu arkadaşların bir çırpıda meslekten gönderilmesinden ziyade, bu arkadaşlarımızın unvan ve özlük kaybı yaşanmadan belli bir süre inceleme yapmaksızın Denetim daire başkanlıklarında RDK servisi, Özlük Servisi, Uzlaşma servisi gibi servislerde idari olarak görevlendirilmeleri ve daha sonra belirlenecek yeterlik sınavlarına katılmak suretiyle meslekten çıkarılmalarının zorlaştırılması gibi alternatif yaklaşımların tartışılması hem mesleki açıdan hem Devletin denetim gücü açısından ve en önemlisi mükellef hakları açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır" dedi.

İnsan kaynağı israfı çözüm değildir

Çözümün insan kaynağının öğütülmesi olmaması gerektiğini ifade eden İnci, "Vergi müfettişliği mesleğinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kurum içi müfettişlik mesleğinden daha hassas bir meslek olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Mükelleflere temas eden, piyasa denetimi yapan, Devletin vergi gelirlerini koruyan bu meslek grubunun, sorumlu olduğu kanunlar, yönetmelikler ve diğer kanuni düzenlemeler yönünden de oldukça geniş bir perspektifte faaliyette bulunduğu aşikardır. Vergi kanunlarının ve vergisel diğer düzenlemelerin dinamik yapısı da dikkate alındığında vergi müfettişliği mesleğinin de dinamik bir yapıya sahip olmasının bir zorunluluk olduğu görülmekte ve yetişmiş genç arkadaşlarımızın dinamizminden daha fazla faydalanılması gerekmektedir. Dolayısıyla çözüm bu arkadaşların diğer memuriyet kadrolarına gönderilmesi değildir" dedi.

Bir diğer sorun: "Yer Değiştirme"

İnci "Yaşanan bir diğer sorun ise yeterlik sınavını başarı ile tamamlamış arkadaşlarımızın yer değiştirmesinde esas alınacak performans puanının yeni Performans Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplanması gerekirken eski Performans Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplanmış olmasıdır. Konu ile ilgili ilk derece mahkemelerinde açılan davalarda eski performans sistemi üzerinden yapılan hesaplamaların hukuka uygun bulunmadığı ve hukuka aykırılığı açık olan bu uygulamanın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı nedeniyle davacı vergi müfettişlerinin yürütmeyi durdurma talepleri olumlu karşılanmıştır" dedi.

İkircikli bir yaklaşım ile hukuksuzluk ortaya çıkıyor

İnci bu sorunun çözümünde dava açan ve dava açmayan vergi müfettişlerine yönelik farklı bir uygulamanın gündeme geldiğini belirtilerek "Dava açmayan müfettişlerin yer değiştirmeye esas puanlarının ilk derece mahkemelerince hukuksuz bulunan eski yönetmelik hükümlerine göre hesaplanacağı, dava açan müfettişlerin ise yeni performans sistemi üzerinden hesaplanan avantajlı puanların esas alınacağı ikircikli bir yaklaşım ile yeni mağduriyetlerin ve dava konusu bir hukuksuzluğun ortaya çıkacağı bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

İnci konu ile ilgili son olarak "Devlete ve müfettişe dava masrafı olarak karşıya çıkacak çözümsüz uygulamaların kimseye faydası olmamaktadır. Soruna yönelik 30'dan fazla arkadaşımızın dava açmış olduğu, ilaveten kazanılmış bir kısım davalara yönelik idare tarafından bir üst mahkemelere başvurulduğu ve sürecin uzamakta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu konudaki beklentilerimiz de bu ikircikli uygulamaya konu olan hukuksuzluğun giderilmesidir" dedi.