Uzaklaştırma ve 35 şikayet! 16 yaşındaki Beyza 'saplantı' kurbanı

İstanbul'da geçen cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, Selim Tekin (28) saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi.

Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş eden Tekin, daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O esnada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

"SÖZDE KORUMA KARARI VARDI"

Öte yandan Beyza Doğan ve ailesinin Selim Tekin için koruma kararı aldığı öğrenildi.

Beyza Doğan'ın teyzesi Zerife Doğan duruma isyan ederek, "Anne ve babası şikayetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar. Sürekli tehdit ediyordu. Ablam sürekli kapıyı kilitliyordu. Ekmek almaya kızı gidiyor tam içeri gireceği esnada ayağını koyup kapının kapanmasını engelliyor. Silahla aileyi tehdit ediyor. Sözde koruma kararı vardı" dedi.

"AYRILIRSAM BENİ ÖLDÜRECEK"

Koruma kararının sınırsız olduğunu ve eylülde mahkemesinin görüleceğini söyleyen teyze, "O kızı defalarca kaçırdı. Annesi babası defalarca gidip şikayetçi oldu. 13 yaşında 16 yaşına kadar bunları yaşadı. 'Ben ayrılırsam beni öldürecek' bile dedi. Bu adam niye tutuklanmadı? Koruma kararı aldılar. 1 ay içerisinde geldi kızı vurdu" dedi.

"KIZIMI 5 KERE KAÇIRDI"

Baba Cuma Doğan da, "Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı" ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

İki kızının marketten dönerken, şüphelinin kendilerinden önce binaya saklandığını belirten baba, "Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım yapma diye yalvarıyorken önce 'Seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor" dedi.