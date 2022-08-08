Nevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu
Nevşehir'in Göreme beldesinde, bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ağustos 2022 14:36
Göreme beldesinde, işlettiği otelde konaklayan turizmci B.Ö'nün odasından çıkmaması üzerine çalışanlar yedek anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi.
B.Ö'nün hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.
Otele gelen 112 Acil Servis ekibi, B.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız