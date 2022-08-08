Eyüp Sultan Türbesi'nin çinilerine çekiçli saldırı

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eyüp Sultan Türbesi'nin çini levhalarına çekiçle vurularak zarar verildiği, saldırganın yakalandığı ve tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

07.08.2022 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir.

Olay anında türbe güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs polis ekibine teslim edilmiştir. Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.