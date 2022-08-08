TOGG'da ilk batarya üretildi

Yerli otomobil Togg'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Gebze'de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip batarya üretildi.

29 Ekim'de banttan inecek olan Togg'da kritik viraj aşıldı. Üretilen bataryanın testleri başarıyla geçtiği duyuruldu.

Testleri başarıyla geçti

Bataryaları üretecek olan firma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üretim ve testlerin başarıyla tamamlandığı müjdesini verdi.

Batarya üretiminde elektrikli araçlara öncelik veriliyor. Farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetleri de ilk günden beri hız kesmeden devam ediyor.

Yerli otomobilde bataryalar, Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri tarafından üretilecek.