TFF yeni statüyü açıkladı: Yabancı sayısı 14'ten 21'e yükseldi

TFF'den yapılan açıklamada, yabancı oyuncu kuralına bazı kriterler getirilerek değişiklikler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Süper Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir.

- TFF 1. Lig uygunluğu

TFF 1. Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 2 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.