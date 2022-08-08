Feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi Ozanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki H.T.'ye Yazlık istikametine doğru seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 ZE 554 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çocuk çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise gözaltına alındı. Çocuktan geriye olay yerinde terlikleri kaldı.

"Biz şoktayız, nasıl bir şeydi anlayamadık"

Olay öncesinde çocuğu fırına çağırıp simit ve su verdiğini aktaran Semahat Taş, "Çocuğa biz içeri gelin dedik. Ama daha arkamı dönmeye kalmadan çocuk yola çıktı ve o esnada sesi duyarak arkamı döndüm. Toz ve araba parçalarının havada uçuştuğunu gördüm. Çocuk kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Kaza öncesinde çocuk fırına gelmişti, su verdim, simit verdim. Simidini yedi ve suyunu içti, yola çıkmasınlar diye tutuyordum onları. 13 yaşlarındaymış çocuk galiba. Olay yerinde hayatını kaybetti. Biz şoktayız, benim belim tutuldu açıkçası. Nasıl bir şeydi anlayamadık. Buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz" dedi.