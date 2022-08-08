Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Çermik Karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Z. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine araçta sıkışan sürücü ile eşi G.Z. ve bir yaşındaki bebekleri kurtarıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından otomobilde çıkan yangın kısa sürede her yeri sardı. Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Öğretmen oldukları öğrenilen yaralı çift ve bebekleri olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine, buradan da Ergani Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.