DP'li Cemal Enginyurt özür diledi

Enginyurt, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ağustos'ta katıldığı televizyon programında, milletvekilliği ve taşıdığı siyasi sorumluluk gereği göstermesi gereken dikkati ve özeni göstermediğini ve itidal dışı davranışta bulunduğunu belirtti.

Sert tepkisinden dolayı, programın reklam arasında yaşanan ve hiçbir şekilde onaylamadığı olayların, şahsını, DP camiasını ve kamuoyunu rahatsız ettiğini vurgulayan Enginyurt şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ifade etmek isterim ki siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayriresmi bir korumam bulunmamaktadır. İstenmeyen görüntüler sebebiyle, DP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum."