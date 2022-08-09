2. el otoculara soruşturma: Devlet stokçunun tepesinde

Rekabet Kurumu'nca, Arabam.com, Vava Cars, Araba Sepeti ve Letgo Oto hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurumu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam.com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

FİYATTA OYUN TESPİT EDİLDİ