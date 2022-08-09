Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Çaşmaz ailesinin çay davetini geri çevirmedi<
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 07:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Bahadır Çaşmaz ve ailesinin çay davetini geri çevirmeyerek aileyi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni
ve yanındaki cemevini ziyaret etti.
Buradan ayrıldıktan sonra Bahadır Çaşmaz ve ailesinin çay davetini geri çevirmeyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin evine misafir oldu.
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