Saldırıda iki bacağı ve kolunu kaybeden Gazzeli kız, Erdoğan'a seslendi

Filistinli kız Rafah, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek istediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini söyledi.

Yatırıldığı hastanede konuşan 11 yaşındaki Filistinli kız Rafah, "Kolum ve iki bacağım benden önce cennete gitti. Siyonistlerin saldırısı beni yaraladı. Dışarı çıkıp Türkiye'ye gitmek istiyorum annemle. Orada tedavi olmak istiyorum" dedi.

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"Ben sağ elle yazı yazıyordum, sağ elim koptu, sol elimle yazamıyorum" diyen Rafah, "Türkiye'ye gidip Erdoğan'ın yanına gitmek istiyorum" dedi