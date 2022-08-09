Yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü iki eski asker yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski 2 asker yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 20:57
Bodrum açıklarından yurt dışına yüzerek geçmeye çalışan iki şüpheli olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bahse konu bölgede yakalanıp bota alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen ile başçavuş L.Ç. ve H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız