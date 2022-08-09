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'3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık'

"Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve mümkün olduğu kadar da toplanma merkezleri olmasını istiyoruz"- "Tüm Türkiye sathında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık. Ve bir yıl gibi bir süre bitmeden bu projeyi başlattıktan sonra 1050 tane bağımsız anaokulunu tamamladık. 10 bin tane de yeni ana sınıfını hizmete aldık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 14:34
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve toplanma merkezleri olmasını istediklerini bildirdi.

Uşak Valisi Turan Ergün'ü ziyaret eden Özer, valilik şeref defterini imzaladı. Ergün, ziyaret anısına Özer'e Uşak halısı hediye etti.

Daha sonra valilik toplantı salonunda "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Bakan Özer'in yanı sıra Vali Ergün, bakan yardımcıları, genel müdürler ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, ilde eğitimde gelinen noktanın resmini çizdiklerini, eğitim kalitesini daha fazla artırabilmek için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Uşak'ın tüm eğitim yatırımlarıyla ilgili 2022 yılı için tahsis edilen bütçenin 100 milyon lira olduğunu aktaran Özer, "Bugünkü değerlendirmemizde 280 milyon liralık ilave yatırımı Uşak'a kazandırmış olduk. Dolayısıyla Uşak'ın 100 milyon liralık yatırımını 380 milyon liraya çıkartmış olduk." dedi.

Güçlendirme, yıkım-yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Özer, "Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve mümkün olduğu kadar da toplanma merkezleri olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kentteki güçlendirme çalışmalarını bu yıl itibarıyla bitireceklerini kaydeden Özer, bu kapsama alınan 40 okuldan 8'inin tamamlandığını, 13'ünde çalışmaların devam ettiğini, geriye kalanları da ilave 100 milyon liralık ödenekle tamamlayıp Uşak'ı güçlendirmeyle ilgili hiçbir sorundan bahsedilmeyen bir il haline getireceklerini dile getirdi.

Tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da doğal gaz dönüşümü yapmayan hiçbir okulu bırakmamayı hedeflediklerine değinen Özer, Uşak'ta bu konuda hiç bir problemin olmadığını söyledi.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmeye önem verdiklerini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye sathında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık. Ve bir yıl gibi bir süre bitmeden bu projeyi başlattıktan sonra 1050 tane bağımsız anaokulunu tamamladık. 10 bin tane de yeni ana sınıfını hizmete aldık. Ve böylece 6 Ağustos 2021 tarihinde tüm Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken bugün itibarıyla bunu yüzde 93'e çıkartmış bulunuyoruz. Aynı şey Uşak için de geçerli. Şu anda Uşak'taki 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 65'lerden yüzde 78'lere, daha sonra yüzde 96'ya çıkmış. Yani Türkiye ortalamasının bile üzerine çıkmış. Biz yüzde 100 hedefine ulaşmak için Uşak ilimize 6 tane anaokulu yapma yatırım programını alma kararı aldık. 5 tanesi anaokulu 1'i ise özel eğitim çok daha kapsamlı bir anaokulu. Sadece bir engeli olmayan çocuklarımız değil, herhangi bir engeli olan tüm çocuklarımız da eğitim erişimleriyle ilgili, eğitimin tüm kademelere erişimleriyle ilgili her türlü destek veriyoruz."

Okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için Uşak'ın büyük onarım bütçesini 25 milyon liraya çıkarttıklarını belirten Özer, bakanlığa yapılan tüm talepleri yerine getirdiklerini kaydetti.

Kent için bugün alınan 280 milyon liralık ilave yatırıma bu okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla ilgili verilen ödeneklerin dahil olmadığını ifade eden Özer, orada da 50 milyon liraya yakın bir ödenek vereceklerini, böylece Uşak'ın 100 milyon liralık yatırımını 430 milyon liraya çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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