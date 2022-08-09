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Denizde yüzen genç kızın bacağına yorgun mermi isabet etti

Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 15:43
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Denizde yüzen genç kızın bacağına yorgun mermi isabet etti

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde artan yorgun mermi vakaları can yakmaya devam ediyor. Genellikle düğün, nişan, şenlik, festival ve maç sonrasında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda tüm uyarılara rağmen artış gösteren havaya ateş etme geleneği çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oluyor. Özellikle kırsal kesimlerdeki düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan 'Yorgun mermi' vakalarının son dönemde tüm uyarılara rağmen ardı arkası kesilmiyor. Kiminin hayatını kaybettiği, kimileri yaralandığı, kiminin ise sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı mermi vakalarının failleri bir türlü yakalanamıyor veya aydınlatılamazken, yaz aylarındaki düğünler sebebiyle yorgun mermi olayların giderek artması vatandaşları endişelendiriyor.

3 kişi hayatını kaybetti
Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve Türkiye'de örnek oluşturulan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası ile yorgun mermi vakalarının önüne bir nebze de geçilmiş olsa da, özellikle Trabzon, Rize ve Giresun gibi illerde bu olayların ardı arkası kesilmiyor.
2015 yılından beri Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında toplam 91 havaya ateş etme olayı meydana gelirken, bu olaylarda 3 vatandaş hayatını kaybederken, 55 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sakarya'dan 2016 yılı Temmuz ayında memleketi Trabzon'a tatile gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi Feyzanur Keleş ve 2019 yılı Ağustos ayında Tonya ilçesi Şarlı Yaylası'nda gezintiye çıkan Sabri Baştan'ın (86) hayatlarına son veren yorgun mermiden, 11 Ağustos 2021 tarihinde de İstanbul'da dedesini görmek için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı hayatını kaybetti.

Park halindeki araçlara isabet etti
Geçtiğimiz ay Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi, Sanayi Sitesi Bölgesinde yaşanan yorgun mermi olayında kimliği belirsiz kişilerce atılan tabancadan çıkan mermi Saim Dereci'ye ait park halindeki aracının ön camına isabet etti. Şans eseri aracın üzerine düşen yorgun mermi, araçta maddi hasara yol açtı.
Yine Samsun'da geçtiğimiz ay kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya rastgele açılan ateş sonucu silahlardan çıkan yorgun mermilerden biri park halindeki aracın camını, diğeri ise bir evin çatısını delip yatak odasındaki sandalyenin üzerine düştü. Yorgun mermi Erdoğan Uzuner'in sokakta park halindeki aracının ön camına isabet ederken, Hançerli Mahallesi'nde ise bir evin çatısına düşen yorgun mermi çatıyı delip yatak odasındaki sandalyenin üzerine düştü.

Biri oyun oynarken diğeri ise serinlemek için girdiği denizde yorgun merminin hedefi oldu
Son 3 günde ise Giresun, Rize ve Samsun'da meydana gelen yorgun mermi olayları ise tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oynarken magandalar tarafından ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi 11 yaşındaki Abdulsamet Ceylan'a isabet etti. Ağır yaralanan ve Giresun'da Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdulsamet yapılan müdahale ile dün doğum gününde yeniden hayata tutundu ve yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı.
Rize'nin Pazar ilçesinde ise dün serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu, bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti. Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız hastaneye kaldırıldı. Bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Canik ilçesinde de dün bahçesinde çalışan G.P'ye (37) de yorgun mermi isabet etti. Bel bölgesinden yaralanan G.P, hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri özellikle düğünlerde sivil ekiplerle denetim yapıyor
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı özellikle düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekiplerce silah atılmasının önüne geçmek için denetimlere ağırlık veriyor. #TrabzonMutluluğaKurşunSıkmaz hastangi ile geçtiğimiz aylarda başlatılan kampanya ile ilgili Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca, "Trabzon ilimiz genelinde maalesef tasvip edilmeyecek şekilde sevinçlerimizde, düğünlerimizde, asker uğurlamalarında, Trabzonspor'umuzun başarılarında, milli maçlarımızda, dini ve resmi bayramlarımızda silahla kutlama alışkanlıkları son derece yaygındır. Silah atmanın bir eğlence olmadığı da akıldan çıkarılmaması gereken bir gerçektir. Çünkü mermi namluyu terk ettikten sonra ona yön vermek imkansızdır. İlimizde de çok sayıda 'yorgun mermi' vakalarından dolayı yaralanmalar ve can kayıpları da yaşanmaktadır. Buna benzer olaylar yaşanmasın diye Trabzon İl Jandarma Komutanlığı olarak 'mutluluğa kurşun sıkma' diyerek başka Emir Yuşa'lar ölmesin, sevinç ve mutluluklarımız bir başkasının gözyaşlarına dönmesin istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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