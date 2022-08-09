Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ağustos 2022 20:29
Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız