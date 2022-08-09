Önce eşini sonra sağlık çalışanlarını darp etti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki özel bir hastanenin acil servisinde yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül A. isimli kadın, kocası Yaşar A. tarafından darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen kadının peşinden giden koca Yaşar A. ile yakınları Mehmet A. ile Turgut A., acil serviste tedavi altına alınan Ayşegül A.'nın yanına giderek iddiaya göre adli rapor hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Güvenlik görevlisinin öfkeli koca ile yakınlarının kadına yaklaşmasına izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedede öfkeli koca ile yakınları güvenlik görevlisi ile gece nöbetinde olan erkek hemşireyi darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri koca ile 2 yakınını gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darp ettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları ve acilin camının kırdığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.