15 Temmuz gazisi Mehmet şehit oldu: 6 yıldır bitkisel hayattaydı

Gaziantep'te 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutulan demokrasi nöbeti sırasında başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan gazi Mehmet Alpaslan (24), şehit oldu. 6 yıl bitkisel hayatta olan Mehmet Alpaslan için dün Hanifi Şireci Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Töreni Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Milletvekili Ali Şahin ile MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Alpaslan'ın yakınları katıldı. Alpaslan'ın cenazesi, Şireci Camii'nde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Nizip ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, "16 Temmuz'da Mehmet Alpaslan kardeşimiz Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanıp 18 yaşında bitkisel hayata girmişti. Mehmet'in önce bayıldığını düşündük fakat sonrasında Kafasından vurulduğu anlaşıldı. Ardından apar topar hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri yaklaşık 6 senedir bitkisel hayatta yaşamını sürüyordu. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.

Rabia Şenol Yeni Şafak