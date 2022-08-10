Parçalayıp gömmüşler: 4 yıldır kayıptı
İstanbul Pendik'te 4 Ağustos'ta boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunan cesedin 4 yıl önce kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu'ya ait olduğu tespit edildi. Galatasaray kongre üyeliği de yapmış olan Uğurlu'nun öldürülüp 3 parça halinde gömüldüğü ortaya çıktı. Uğurlu'nun alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü üzerinde durulurken, soruşturmada 1'i kadın 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da 4 buçuk yıl önce kaybolan Galatasaray Kongre Üyeliği de yapmış olan 44 yaşındaki Tekin Uğurlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 44 yaşında olan 2 çocuk babası Tekin Uğurlu 8 Ocak 2018'de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
PENDİK'TE YOL KENARINDA
- O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya ait hiçbir iz bulunamadı. Akrabalarını da dinleyen polis ekipleri, Uğurlu'nun yakın arkadaşı M.K.'yı ve eşini, annesini ve babasını gözaltına aldı. İddiaya göre Tekin Uğurlu en son, yakın arkadaşı ve alacaklısı olan M.K. ile görüşmüş bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Polis ekipleri Tekin Uğurlu'nun M.K.'nın evinde öldürülüp, aynı evin garajında parçalandığını ve cesedinin 3 ayrı poşete konulduğunu değerlendirildi. M.K., annesi, babası ve kardeşinin parçalara ayırdıkları cesedi Pendik'te yol kenarı gömdüğü de tespit edildi.
KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Tespit üzerine geçtiğimiz perşembe gecesi Pendik'te belirlenen alanlarda kazı çalışması yapan polis ekipleri, farklı noktalarda Uğurlu'ya ait kemik parçalarını buldu. Aynı aileden gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden biri kadın 3'ünü "kasten adam öldürmek ve yardım" suçlarından tutukladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız