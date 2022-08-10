Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ağustos 2022 08:35
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.
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10 Ağustos Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Nx2ThxtxFGT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 9, 2022