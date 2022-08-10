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Şehit Babası İmam, yabancı turistlere Kur'an'ı tanıtıyor

İzmir'de yabancı turistlere İngilizce olarak İslam'ı anlatıp Kuran hediye eden İsa Bey Camisi imamı İbrahim Taşdemir, "6 sene önce Şilili bir kadın turiste İspanyolca Kuran meali hediye edince hüngür hüngür ağlamaya başladım. 10 gün önce babasını kaybetmiş. Babası ölüm döşeğinde Kuran istemiş ancak bulamamışlar. Bu olay beni çok etkiledi ve o günden sonra yabancı turistlere İslam'ı anlatmaya başladım" dedi.

Eklenme : 10 Ağustos 2022 09:57
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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'i kaybeden imam İbrahim Taşdemir Selçuk ilçesinde görev yaptığı İsa Bey Camisi'nde dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçilerini ağırlaması büyük ilgi görüyor. Selçuk'a gelen turistler, Efes Antik Kenti, Saint John Kilisesi, Ayasuluk Tepesi'nin yanı sıra 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi'ni de ziyaret ediyor ve burada misafirperver bir din adamıyla tanışıyor. İmam Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor. Turistlere 20 farklı dilde hazırlanmış notlardan uygun olanını seçip Kuran mealinden hediye ediyor.


BAŞLAMA HİKAYESİNİ SABAH'A ANLATTI

Temiz İngilizcesiyle turistleri karşılayan ve kurduğu diyalog ile sosyal medyada videosu viral olan Taşdemir, yabancı diliyle gönül köprüsü kurma ve bu işe başlama hikayesini SABAH'a anlattı. 6 sene önce bir mucize ile turistlere İslam anlatmaya başladığını söyleyen Taşdemir, "Bir gün Şilili turist bir çift geldi. Yanlarında rehber vardı. Rehber camiyi anlattıktan sonra ayrılacakken yanlarına yanaştım. İspanyolca Kuran-ı Kerim hediye ettim. O anda kadın hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben de çok şaşırdım. Acaba benim söylediğim bir şeyi mi yanlış anladı dedim. Kadın caminin içerisinde baya bir dolaştı. Eli yüzü kıpkırmızı oldu. Ağladıktan sonra açıldı. Daha sonra 'Çok affedersiniz. Babam 10 gün önce öldü. Keşke bu Kuran'ı ona verseydiniz. O yüzden ağlıyorum' dedi. Başsağlığı diledim ve üzüntüsünü paylaştım. 'Neden babanıza verseydim?' diye sordum. Meğer babası vefat etmeden önce 'bana Kuran-ı Kerim getirin' demiş. Babası Müslüman değilmiş. Kuran-ı Kerim bulamamışlar. İnternetteki yazıcıdan birkaç sayfa Kuran çıktısı alıp onu vermişler. Babası o şekilde ölmüş" dedi.

MUCİZEVİ BİR ŞEY OLDU, ŞOK İÇİNDE KALDIM

Şilili turistten bu olayı duyunca çok üzülüp etkilendiğini anlatan Taşdemir, "O zaman Ramazan ayıydı. Oruç olmama rağmen odamda onlara çay ikram ettim. Onlara Kuran-ı Kerim'i ve İslam'ı anlattım. O sırada küçük oğlum içeri girdi. Hafızlık için hazırlanıyordu. Oğlum 'baba bizi okut. Hemen gitmem gerekiyor' dedi ve acele etti. Ben de misafirlerim olduğunu ve Kuran'dan herhangi bir yeri açıp okumasını söyledim. İlginç ve mucizevi bir şey oldu. Kuran'dan açtığı ayette, 'Her can ölümü tadacaktır' diyordu. Biz buna tesadüf değil de, tevafuk diyoruz. Allahü Teala'nın buna denk getirmesi. Ben şok içinde kaldım. İspanyolca mealinden de onlara aynı sayfayı açtım. Kadın dondu kaldı. Çok şaşırdı. İslam'ı anlatmak için öyle bir fırsat oldu. Mersela Salazar hanıma 'Bu hayat geçici bir hayat. Babanız gibi hepimiz bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Esas en önemli şey Allah'ın kitabı Kuran'a inanmak ve Kuran'ın emirleri doğrultusunda yaşamak. Lütfen Kuran'ı okuyun. Hayatınızda yaşayın' dedim. Kadın ondan sonra hiçbir şey konuşmadı ve gitti. Bu olay beni çok etkiledi. Ben o günden sonra 'gelen turistlere İslam'ı anlatacağım' dedim" dedi.

İNGİLİZCEYİ HOLLANDA'DA ÖĞRENMİŞ

Yurt dışında 4 yıl görev yaptığını söyleyen evli 4 çocuk babası 37 yıllık imam İbrahim Taşdemir, "Üniversite mezunuyum. 1994'te İşletme Fakültesi'ni, 1999'da İzmir İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim. Hollanda'da 4 yıl görev yaptım. Burada da insanlarla iletişim kurdukça İngilizcemi geliştirdim. Çok mükemmel bir İngilizcem yok ama iletişim kuracak kadar var" dedi. Taşdemir, "Marsela Salazar hanımefendinin olayından sonra sonradan Müslüman olan bir yabancı arkeoloğun cenazesinde Avrupa'dan gelen yakınlarına da İngilizce olarak bir konuşma yaptım. Başsağlığı diledim. Sonra İslam'ı ve Kuran'ı İngilizce olarak anlattım. Davet mektubu hazırlattım. Her gelen yabancı misafirine İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Kuran hediye ediyoruz ve arasına davet mektubu koyuyoruz. Davet mektubunun son sayfasında telefon numaram yer alıyor. 'Sorunuz olursa bize ulaşabilirsiniz' diyoruz" dedi.

BUGÜNE KADAR 26 BİN KURAN DAĞITTIK

Bugüne kadar 20 dilden 26 bin Kuran-ı Kerim dağıttıklarını söyleyen Taşdemir, "Çünkü bize gelen tüm Kuran-ı Kerimlerin kaydı var. Bugüne kadar yabancı misafirlerimize 26 bin Kuran-ı Kerim dağıttık. Bu Kuran meallerini Sultanahmet Camisi'nden temin ediyoruz. Bu işi kendi gayretimle başlattım ve devam ettiriyorum" diye konuştu. Camiye geçen Nisan ayında yaşlı bir Alman çift geldiğini anlatan Taşdemir, "İkisi de 81 yaşındaydı. Daha önce Kuran okuyup okumadıklarını sordum. Hiç okumamışlar. İnanın ki çok üzüldüm. 81 yıl sonra bizim vesilemizle Kuran ile tanıştılar. İnşallah iman etmişlerdir. Onların hayatına böyle bir dokunuş yaptığım için çok mutlu oldum. Allah da inşallah onlara hidayet verir" şeklinde konuştu.

AKŞAM YEMEĞİNİ EŞİMLE BİRLİKTE CAMİDE YİYİYORUM

Bir Alman kadın turistin de camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu söyleyen Taşdemir, "Akşam yemeklerini eşimle birlikte camide yiyorum. Çünkü Yatsı namazına kadar camide oluyorum. Yatsı namazını eşimle birlikte camide kılıyoruz. Bazen turistler de yemeğimize katılıyorlar. Sofraya buyur edince çok şaşırıyorlar. Sonra hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Biz de unutamayacakları bir anıları olsun istiyoruz. Bazen grupla gelen turistlere abdest almayı gösteriyoruz. Bazılarını abdest, bazılarını ezan sesi, bazılarını Kuran etkiliyor. Bazen abdest aldıktan sonra rahatladıklarını söylüyorlar" diye konuştu. Sosyal medyada görüntülerini izleyenlerin tebrik telefonları ve mesajları atanların olduğunu söyleyen Taşdemir, "Sayın vekillerimizden arayanlar oldu. Videoları izleyip camiye ziyarete gelenler oldu.

FEDAKARCA ÇALIŞANLARA SELAM OLSUN

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir ferdi olarak bu işi yaptığını söyleyen Taşdemir, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 100 binin üzerinde personeli var. Bu arkadaşlarımızın her birinin farklı farklı yerlerde görevi var. Hepsi aslında aynı görevi yapıyor. Namaz kıldırıyor. Cami hizmetleri veriyor ama bunun dışında bulundukları yerin şartlarına uygun olarak onların da keşfettikleri çok farklı yöntemler vardır. Zaman zaman bazı arkadaşlarımızın farklı farklı hizmetler ortaya koyduklarını görüyorum. O arkadaşlarımı da sevgi ve muhabbet ile kucaklıyorum. Ben milletimizin ve devletimizin daha iyiye ve güzele gitmesini, başarıların artmasını diliyorum. Fedakarca çalışan arkadaşlarımı da buradan selam ediyorum. Hep birlikte vatanımıza ve milletimize hizmet edeceğiz" dedi.

İBRAHİM TAŞDEMİR KİMDİR?

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1964'de Manisa/Selendi de doğdu. 1975 Kütahya/Simav İlkokulu, 1984 Simav İmam-hatip lisesini bitirdi. 1985 yılında Gaziantep'e imam hatip olarak atandı. 1989-1991Manisa/Salihli de görev yaptı. 1991'de İzmir/Urla iskele Cami'ne atandı. 1994'te İşletme Fakültesi'ni, 1999'da İzmir İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2000-2004 yılları arasında Hollanda'da din hizmetleri müşavirliğine bağlı olarak 4 yıl imam hatiplik görevi yaptı. Tekrar Urla'daki görevine geri döndü. 2015 yılında İzmir/Selçuk'taki İsa Bey Camiine atandı. 03.11.2017 de büyük oğlu, özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir, Diyarbakır'daki terör hücre evine yapılan baskında şehit oldu. Evli ve dört çocuk babası, bir yetim torun dedesi olan İbrahim Taşdemir halen İzmir Selçuk'taki İsa Bey Camiinde imam hatip olarak görevine devam ediyor.

Ceyhan TORLAK

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