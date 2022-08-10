Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşgücü İstatistikleri, Haziran 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %47,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %35,5 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,3, kadınlarda ise %27,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Haziran 2022

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Haziran 2020-Haziran 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %20,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %20,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Haziran 2020-Haziran 2022