TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldığını açıkladı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Ağustos 2022 10:33
Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralıyla ilgili resmi bir açıklama paylaştı.
TFF'nin açıklamasına göre takımlar kadro için 35 futbolcu bildirebilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.
Yeni statüye göre takımlar kadroda en fazla 35 futbolcu bulundurabilecek, bunların en az 14'ü Türk olacak ve bu 14 Türk futbolcudan en az 4 tanesi 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız