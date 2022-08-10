Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,91 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9400
|17,9410
|17,9110
|17,9120
|Avro
|18,3400
|18,3410
|18,5020
|18,5030
|Sterlin
|21,6250
|21,7340
|21,9350
|22,0480
|İsviçre Frangı
|18,7840
|18,8780
|19,0620
|19,1570
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9100
|17,9900
|17,8810
|17,9610
|Avro
|18,3000
|18,3800
|18,4620
|18,5420
|Sterlin
|21,5650
|21,7750
|21,8750
|22,0850